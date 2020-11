A prescindere dall’andamento sulla panchina viola di Cesare Prandelli, che ha fatto una scommessa di cui vi abbiamo scritto (LEGGI), La Nazione ricorda che tutti e tre gli allenatori iscritti nel libro paga della Fiorentina – Vincenzo Montella, Beppe Iachini e appunto Prandelli – hanno il contratto in scadenza nello stesso giorno, mercoledì 30 giugno 2021. Nel corso della scorsa estate sembrava poter esserci spazio per una risoluzione con l’Aeroplanino, che pareva destinato verso nuove avventure, ma così non è stato, e il tecnico campano è rimasto a disposizione della società gigliata.