Il 27 novità sull’apertura del Viola Park. Possibile allenamento a porte aperte?

Il via libera per il Viola Park a porte aperte arriverà il 27 luglio dalla Commissione pubblico spettacolo. E sarà in pratica già troppo tardi perché l’amichevole di domani sera contro il Catanzaro, a cui tenevano in modo particolare le due tifoserie gemellate, sarà a porte chiuse. Non solo: la prima data possibile per vedere una gara nel nuovo centro sportivo sarà addirittura l’11 agosto quando i viola affronteranno il Sestri Levante. Dopo l’amichevole a Belgrado del 26 luglio infatti i giocatori avranno dei giorni liberi per poi giocare a Grosseto il primo di agosto e in Inghilterra il 5 e il 6 dello stesso mese. Ecco perché il primo evento aperto sarà quello dell’11 agosto. Prima di quella data tuttavia, la società potrebbe aprire al pubblico una normale seduta di lavoro per far vedere da vicino ai tifosi la propria squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.