Il 2023 di Rocco Commisso: voglia e passione. E scatta l’ora del Viola Park

Il 2023 di Rocco

Innanzitutto, come possiamo dedurre dalle sue parole, Commisso tornerà. Non sappiamo ancora quando, ma il presidente viola starà vicino alla squadra come fatto in questo inizio di stagione. Inoltre, con test importanti come Lazio e Roma, Rocco Commisso si aspetta di assistere a qualche successo in più, godersi le vittorie e dimenticare il periodo complicato dei primi mesi. Infine, sarà l'anno del Viola Park, la casa della Fiorentina. Certo, quel "salvo inaspettate soprese" potrebbe mettere qualche dubbio, ma la volontà di Commisso si rafforza sempre di più. Con il club viola pronto ad iniziare questo nuovo anno con il sostegno del suo presidente.