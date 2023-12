Il 2023 da sogno della Fiorentina. Italiano ha costruito un’identità

La spiegazione sta tutta in una parola: identità. Perché quando viaggi per un anno a ritmi mai conosciuti prima nella storia del club non può essere un caso. Significa (appunto) che hai creato qualcosa di profondo.

Dal Monza, al Torino. Da mercoledì 4 gennaio, a venerdì 29 dicembre 2023: 359 giorni, e 64 partite (mai così tante), per riscrivere la storia. Si chiude oggi un anno destinato a restare nella storia della Fiorentina. Dodici mesi vissuti intensamente, sempre e comunque col piede schiacciato sull’acceleratore. Campionato, Coppa Italia, Conference. I viola hanno giocato tutte, ma proprio tutte le gare possibili eppure, nonostante nessuno in Italia abbia dovuto sostenere uno sforzo simile, Biraghi e compagni sono arrivati sul rettilineo finale di questo 2023 correndo come pochi. Sono i numeri, a dirlo. Sono le tre vittorie di fila in campionato, le tre gare chiuse senza subire gol, il rendimento nelle ultime cinque giornate che, con 13 punti, vede la squadra di Italiano ai vertici della serie A. E pensare che, proprio in questo scorcio di stagione, Italiano ha dovuto spesso a fare a meno di Nico Gonzalez e Bonaventura. La spiegazione sta tutta in una parola: identità. Perché quando viaggi per un anno a ritmi mai conosciuti prima nella storia del club non può essere un caso. Significa (appunto) che hai creato qualcosa di profondo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.