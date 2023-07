Ikonè, tra mercato e mugugni. Ma il suo inizio di stagione è ottimo

Uno che invece sembra aver approcciato bene la stagione è Jonathan Ikoné. L’esterno francese è entrato nella ripresa contro il Catanzaro ed ha cambiato il volto della squadra. In realtà è bastato un po’ di dinamismo, qualche uno contro uno e la velocità che non è mai mancata. Quel che ha fatto difetto è stata spesso la freddezza sotto porta. ‘Jhonny’ sa di dover migliorare per prendersi una maglia da titolare. Il timbro di domenica sera fa ben sperare. Un passo avanti rispetto a quando - lo scorso anno a Moena - Italiano fra il serio ed il faceto si chiedeva se per lui potessero allargare le porte. Ad inizio estate il suo nome è stato chiacchierato in ottica mercato, con club arabi pronti a metterlo nel mirino. Oggi le voci sono lontane, anche se chiaramente le vie del calciomercato sono infinite. Ma non sembrano esserci i presupposti per una cessione. Italiano continuerà a puntarci, la Fiorentina per lui ha fatto un investimento importante un anno e mezzo fa. Dovrà metterci molto del suo, ma la stagione nuova sembra averla iniziata con un piglio diverso. Diciamolo a bassa voce. Lo riporta La Nazione.