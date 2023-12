“Ikonè, tanto altalenante da confondere talvolta pure se stesso”

Negli occhi un controllo (facile) fallito quando poteva andare da solo verso la porta. Fin qui due gol in Europa e un assist in Serie A (in 443 minuti). Bottino troppo misero per essere vero.

L’occasione più grande ce l’ha Ikoné. Tanto altalenante da confondere talvolta pure se stesso. In attesa di un ipotetico (ma non immediato e forse anche poco probabile) cambio di modulo, il titolare a destra sarà lui. La stagione l’aveva iniziata bene, poi il problema all’anca lo ha fatto ripiombare nel ‘solito’ rendimento. Partite discrete, dove dà la sensazione di poter essere decisivo, a partite anonime. Come quella di Budapest. Negli occhi un controllo (facile) fallito quando poteva andare da solo verso la porta. Fin qui due gol in Europa e un assist in Serie A (in 443 minuti). Bottino troppo misero per essere vero. Lo riporta La Nazione.