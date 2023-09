Ikonè, strano rebus. Italiano rischia Gonzalez? I dubbi per domenica

La Nazione fa il punto sulla situazione della squadra in vista dell'Atalanta. La giornata di ieri è stata quella del rientro dei primi nazionali (Biraghi e Kayode) al Viola Park. Vincenzo Italiano comincia così a serrare il gruppo in vista della difficile sfida di domenica contro l’Atalanta. Oggi sono attesi i sudamericani. Da Nico Gonzalez a Beltran (che riprenderanno probabilmente ad allenarsi soltanto domani), passando per l’infortunato Mina. Il timore di perdere qualcuno per infortunio si è materializzato nella notte e poco importa che la Fifa in questi casi preveda un risarcimento economico per il danno subìto dal club. Al di là del difensore colombiano, l’attesa è per capire in che condizioni torni Nico Gonzalez, sicuramente galvanizzato dal gol contro la Bolivia, ma con sulle gambe anche 84 minuti, oltre ai 61 disputati con l’Ecuador sabato scorso. Meno preoccupazioni per Beltran, rimasto sempre a guardare. Insomma, valutazioni in atto su diversi fronti, compreso quello relativo a Ikoné. Le buone sensazioni di inizio settimana circa il suo recupero sono svanite ieri quando è tornato a lavorare a parte. A questo punto la sua presenza fra i convocati rimane in dubbio. Italiano punterà in modo deciso su chi è rimasto a lavorare al Viola Park. L’eccezione potrebbe essere rappresentata da Gonzalez, valore aggiunto nel reparto offensivo e per il quale una decisione sarà presa soltanto domenica mattina. Aperto il ballottaggio in porta, con Terracciano e Christensen che si alterneranno tra campionato e Conference League. In difesa non sembrano esserci grandi dubbi. Dodo prenderà il suo posto a destra, con Milenkovic e Ranieri a formare il pacchetto dei centrali. A sinistra sfida Biraghi-Parisi: chi non gioca con l’Atalanta giocherà a Genk. A centrocampo solo certezze. Fermo restando la squalifica di Maxime Lopez, Arthur avrà in mano la regia della squadra, con Mandragora in vantaggio su Duncan per completare la mediana. Bonaventura farà il consueto elastico tra centrocampo e trequarti. L’attacco invece è un bel rebus da risolvere anche se mancano ancora diversi giorni alla partita. Non tanto per il centravanti - giocherà Nzola - quanto per i due esterni. Detto del dubbio Gonzalez, a sinistra non sembra esserci una gerarchia definita. Sottil spera in una chance, così come Brekalo.