Ikoné prendi-tutto: il nuovo impiego del francese nel nuovo progetto Fiorentina

A fiamme sparse: così potremmo raccontare la storia di Jonathan Ikoné con la maglia della Fiorentina. Luci, come quel meraviglioso gol all'Inter, in casa in quel rocambolesco 3-4 finale del 22 ottobre 2022, fino al buio, come quel gol sbagliato a porta vuota a Monza lo scorso dicembre. Proprio in quell'occasione all'U-Power Stadium, Ikoné ha dimostrato luci e ombre, quell'unico talento nel mettere a sedere due avversari, ma anche quella poca lucidità sotto porta che in carriera mai ha veramente avuto.

Fuori dal progetto viola?

Ikoné pesa alle casse viola 1.7 milioni a stagione fino al 2026. A inizio estate, nel giorno in cui si insediava ufficialmente Raffaele Palladino come nuovo allenatore dei viola, fu svelato un aneddoto. «Non sono riuscito a mettermi in contatto con lui. So di questa situazione, ne sapremo di più nei prossimi giorni», raccontò il tecnico riferendosi alla serie di chiamate a distanza che non trovarono risposta da parte del francese. Le sensazioni erano chiare: Ikoné è fuori dal progetto della Fiorentina. L'offerta dal Qatar sembrava cadere a pennello: 10 milioni cash circa per la Fiorentina e un possibile ricco contratto per l'esterno francese. La preparazione ha cambiato le carte in tavola. Ikoné, nonostante voci e quei famosi fischi durante la prima uscita dei viola, si è presentato con una forma fisica ottimale, mai vista nella sua avventura a Firenze, volenteroso di mettere a tacere ogni critica sul suo conto. Il gol contro il Montpellier ne è stato, in parte, una dimostrazione. Segnare contro l'ex squadra non è mai facile. In più con tanto di esultanza combinata con Moise Kean; insomma, la testa di Ikoné è all 100% su Firenze.