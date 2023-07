Ikonè, Nico Gonzalez e Cabral: la Fiorentina getta l’amo. Chi abboccherà?

Per il francese la situazione sembra piuttosto chiara: l’Al Ettifaq ha offerto un ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione più bonus all'esterno. Per gli altri due profili non sembra muoversi nulla per adesso

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle uscite, in particolare su quei giocatori che piacciono in Arabia. La Fiorentina infatti, aspettando novità sul fronte Amrabat, osserva la situazione che riguarda Nico Gonzalez, Cabral e Ikonè. Per il francese la situazione sembra piuttosto chiara: l’Al Ettifaq ha offerto un ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione più bonus all'esterno. Per gli altri due profili non sembra muoversi nulla per adesso, ma la Fiorentina mette in mostra i suoi gioielli, in attesa di possibili offerte. Nessuno è incedibile e in questo momento, cedere diventa importante per il mercato in entrata.