Ikonè, la luce in fondo al tunnel: Italiano vuole vincere un’altra scommessa

La Nazione analizza il percorso di Ikonè con la maglia viola. Il francese, è arrivato dalla Francia con tante speranze e tante aspettative. Ma il suo arrivo in Italia non è stato una passeggiata. Infatti, l'animo sensibile del giocatore si è scontrato con un processo d'ambientamento duro e complicato. Il campo non dava risultati e il giocatore sembrava sempre di più un pesce fuor d'acqua.