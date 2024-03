Ikonè, il tempo è scaduto. Adesso Italiano sceglie Sottil

Vincenzo Italiano è stato uno dei pochi a difendere e puntare su Ikonè. Anche quando il francese attraversava momenti davvero complicati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la situazione sembra essere cambiata e a giovarne è Riccardo Sottil. Italiano sembra convinto dalle prestazione del tanto discusso esterno viola, che contro la Roma, è uscito tra gli applausi del Franchi. Altra nota negativa invece per Ikonè, entrato al posto di Nico Gonzalez, senza incidere in maniera netta, anzi. Il francese, dopo l'ottima prova con il Frosinone, ha peccato di continuità e adesso Italiano ha scelto di cambiare. Avanti con Sottil.