Ikonè e Sottil, più Beltran: le chiavi per battere il Pafos al Franchi

Palladino ha ribadito l'importanza della sfida contro il Pafos, sottolineando che serve una vittoria per consolidare la posizione in Conference League. Nonostante l'attesa per il match contro l’Inter, il tecnico e il centrocampista Danilo Cataldi, presente in conferenza, hanno insistito sull'importanza di concentrarsi sull'Europa, dove nulla è scontato.