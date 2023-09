Ikonè e quella botta all’anca: la convocazione diventa un miraggio

L’altro ieri si era dovuto fermare anzitempo, e meno possibilità ci sono di una sua convocazione per la sfida contro Gasperini, gara in cui la squadra è chiamata a rispondere al pesante 4-0 subito al Meazza contro l’Inter prima della sosta.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Jonathan Ikoné, che soffre dei postumi della botta all’anca rimediata nell’amichevole a Newcastle il 5 agosto e che non gli ancora ha permesso di mettere piede in campo in questa nuova stagione. Il francese alterna il lavoro personalizzato con alcune sessioni in gruppo. L’altro ieri si era dovuto fermare anzitempo, e meno possibilità ci sono di una sua convocazione per la sfida contro Gasperini, gara in cui la squadra è chiamata a rispondere al pesante 4-0 subito al Meazza contro l’Inter prima della sosta. Ma c’è anche un Nico Gonzalez che è ritornato galvanizzato dal gol segnato con l’Argentina martedì, sebbene con quasi 150 minuti nelle gambe considerando la gara contro l’Ecuador di sabato scorso.