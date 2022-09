Ikonè e il sorriso ritrovato: la rinascita della nuova freccia della Fiorentina

Il Tirreno si sofferma sull'ultima prestazione di Ikonè con la maglia viola. L'esterno francese, dopo un periodo buio, sembra aver trovato al giusta via per dimostrare tutto il suo valore. I numeri contro il Verona parlano chiaro: è stato il giocatore capace di tirare più volte in porta e quello ad essersi costruito due potenziali occasioni da gol, creando anche passaggi chiave, con una precisione assoluta, pari al 100%. È stato il più scattante, con una velocità in sprint di oltre 33 chilometri orari, più lesto di "Speedy" Nico Gonzalez (32,61) e di Kouame (32,7). Insomma, le premesse ci sono tutte e i fischi si stanno già trasformando in applausi.