Ikoné di nuovo sulla cresta dell’onda: ora vietato fare come dopo Napoli

Il Tirreno in edicola oggi si concentra su Jonathan Ikoné: il francese ha sempre avuto spazio anche quando veniva fischiato, e contro il Verona si è rivista la scintilla già mostrata a Napoli nella scorsa stagione. Durante la sosta, Ikoné ha potuto fare il pieno di energie in vista del prossimo tour de force: la scorsa domenica è stato il più pericoloso e il più scattante, deve solo cercarsi di ripetere nelle prossime gare, in quelle che saranno delle vere e proprie finali per risalire la classifica.