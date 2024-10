Ikoné, colpi da top ma a intermittenza: “Come la coda alle poste”

Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara si concentra su Ikoné, grande protagonista della vittoria in Conference League della Fiorentina contro il San Gallo. Perché veramente per tanto tempo i tifosi viola hanno atteso una prova di qualità dell'ex Lille, che però di fatto non è mai arrivata. "Come quando sei in coda alle poste fissando il vuoto e capisci che è arrivato il tuo numero", il simpatico paragone.