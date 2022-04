Ikoné, a Napoli altra panchina. Sottil favorito, Cabral più di Piatek

Niente da fare per Ikoné: anche al Maradona partirà dalla panchina. Tante assenze, ma pochi dubbi per Italiano

Il vero grattacapo per Vincenzo Italiano in vista di Napoli-Fiorentina è quello legato al secondo esterno d'attacco. I k.o. di Bonaventura e Odriozola limitano le opzioni del tecnico viola, a cui mancherà anche Torreira per squalifica. Le scelte dunque - scrive La Nazione - sembrano già fatte: Venuti sulla destra, Amrabat in cabina di regia, più Duncan di Maleh. E davanti?

Secondo quanto riferisce il quotidiano a poco più di 24 ore dalla sfida del Maradona, Cabral viaggia spedito verso la seconda maglia da titolare consecutiva, visto che lo staff tecnico viola ha apprezzato la gara del brasiliano contro l'Empoli, inoltre Piatek non è ancora al 100%. Anche la presenza di Nico Gonzalez non è in dubbio, mentre dall'altra parte in tre si giocano una maglia da titolare: Sottil e Saponara - si legge - sono in vantaggio su Ikoné che sta bene e ha smaltito il problema che lo aveva lasciato fuori dalla sfida con l'Empoli, ma ancora una volta partirà dalla panchina.