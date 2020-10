Igor spinge sull’acceleratore: vuole farsi trovare pronto. E sogna la nazionale

Il Corriere dello Sport riporta le parole di ieri di Igor (LEGGI QUI) e si sofferma sul suo modo di lavorare. Sui social posta continuamente immagini di allenamenti in casa, lo stesso modo adottato da Franck Ribery che è un esempio per tutti. L’ex Spal non sta trovando molto spazio, è chiuso dalla concorrenza ma non ha mai mosso una polemica. Il suo obiettivo è continuare ad allenarsi duramente per farsi trovare pronto: vuole conquistare la Fiorentina per poi raggiungere la nazionale brasiliana.

MA LA CONCORRENZA AUMENTA, MARTINEZ QUARTA STUPISCE ANCORA IN NAZIONALE