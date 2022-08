Igor is back! Italiano pronto a riabbracciare il suo muro brasiliano

Vincenzo Italiano ha veramente sentito la mancanza in queste prime tre partite, ma adesso Igor è pronto a riprendersi la maglia da titolare della Fiorentina. Il centrale arrivò a Firenze in sordina, ma adesso la mancanza si era sentita. Questo fa capire la centralità nel progetto viola del difensore ex Spal. La determinazione a migliorarsi ad ogni allenamento l'elemento che ha favorito questa sua incredibile crescita. Con Milenkovic tornerebbe a formare la coppia difensiva viola dell'anno scorso, ma tutto dipenderà dalle scelte del tecnico gigliato.

In queste gare sarà fondamentale mantenere la calma e soprattutto alta la concentrazione. Come scrive la Repubblica, il Twente lavorerà tanto sui duelli aerei e fisici e il suo recupero potrebbe essere la chiave per il successo. Il ritorno di Igor garantirebbe alla Fiorentina anche un recupero importante sotto l'aspetto del gioco, visto che il brasiliano è il vero e proprio regista dal basso dei viola, molto preciso ed educato a verticalizzare sulla punta e trovare i giusti spazi. Se domani dovesse giocare, per lui sarebbe il debutto europeo tra i grandi, ma non la prima volta assoluta in una competizione Uefa, visto che nel 2016/17 vinse la Champions del giovani con la maglia del Salisburgo, battendo in finale il Benfica di Joao Felix.