Igor, Amrabat e gli altri: i viola in vetrina per il tesoretto

Repubblica Firenze si concentra sulle uscite della Fiorentina. La Fiorentina ha la necessità di vendere alcuni giocatori per irrompere con ancora più forza sul mercato. Attenzione, allora, a Sofyan Amrabat, nel mirino di Manchester United e Atletico Madrid. Il club spagnolo avrebbe accontentato il centrocampista marocchino con un’offerta di alto livello. Ma ancora non ha formulato quella per la Fiorentina, che non vorrebbe scendere sotto i 30 milioni per un giocatore che reputa al top e per il quale, tra l’altro, apprezzamenti non mancano. Anche in Italia, ma soprattutto all’estero. Amrabat sogna ancora un suo passaggio al Barcellona, affare sfumato a gennaio per scelta dei viola che chiusero la porta. Adesso si è messo in fila anche l’Al- Ahly,club saudita che certo non baderebbe a spese per portare il centrocampista in Arabia. In realtà il calciatore non sarebbe del tutto convinto da un trasferimento lontano dal calcio europeo e anche per questo motivola sua situazione rimane in sospeso.