Idea-scambio dell’Inter: un ex viola per arrivare a Milik

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dà conto di un intreccio di mercato tra Inter e Napoli. Come la Fiorentina sa bene, Arek Milik è fuori rosa, e i partenopei lo perderanno a zero il primo febbraio. A meno che un accordo non venga trovato prima. L’Inter, che sta cercando una valida alternativa a Lukaku e Lautaro, avrebbe pensato di mettere sul piatto Matias Vecino, centrocampista muscolare gradito a Gattuso, che ne farebbe il vice-Bakayoko. L’accordo non è semplice, ci sono differenze economiche da limare, ma il prestito di Politano, ancora in ballo, può aiutare la trattativa. I due club sono a corto di liquidità, e la Premier rimane un’alternativa importante.

LA FIORENTINA TIENE LA PORTA APERTA, MA PIATEK PRENDE QUOTA