Ibrahimovic ha in testa solo l’Italia: se lascia il Milan può restare in Serie A

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo la rosea il cammino col Milan è pieno di punti interrogativi: per autofinanziarsi, il Milan ha bisogno di ripartire anche sul piano commerciale e Ibrahimovic è un bel biglietto da visita da esibire, ma il rapporto con Gazidis è tutto da costruire. L’addio di Boban, inoltre, pesa in negativo. Di sicuro c’è che Ibrahimovic non vuole terminare la sua carriera con il basso profilo. Si sente ancora in forma e non vuole smettere di giocare. E per continuare ha un solo paese in testa: l’Italia. Così nel suo futuro potrebbe non esserci il Milan, ma esserci l’Italia.