Bon anniversaire, Franck! Ribery fa 37 e si regala il ritorno in campo

Torta virtuale, desiderio concreto da esprimere: questo è il trentasettesimo compleanno di Franck Ribery raccontato da La Nazione. La carta di identità non sembra affliggere più di tanto il francese, che resta leader come i migliori highlander. Il desiderio, ovviamente, è quello di tornare in campo, grazie all’unico regalo che questo stop può concedere: più partite per Franck, che sarebbe tornato di questi tempi, saltando un altro mese intero di campionato. Invece, i mesi di stop sono stati “solo” tre. Auguri, FR7: la classe di un campione e la grinta di un ragazzino.