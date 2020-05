Davanti alla conferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina c’è un se e a pronunciarlo è stato lo stesso Commisso. L’eventuale ritorno in campo rappresenta un’incognita in più e il futuro del tecnico potrebbe essere deciso nell’ipotetico finale di stagione. Anche se il feeling con la tifoseria è stato immediato, in tanti auspicano un avvicendamento con Spalletti o Juric. Lo scrive il Corriere Fiorentino.