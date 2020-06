Iachini si gioca gran parte del futuro: Commisso vuole il cambio di marcia

La gara di stasera contro la Lazio non sarà importante solo per la classifica della Fiorentina, ma anche per il futuro di Giuseppe Iachini. Ecco cosa scrive La Nazione:

Iachini inizia questa sera a giocarsi gran parte del futuro. Le voci sui possibili candidati alla guida della Fiorentina del domani non lo preoccupano, ma adesso il cambio di marcia deve essere radicale. Il ritorno al modulo ’base’ (LA PROBABILE FORMAZIONE) è una prima mossa, il resto dovrà farlo ’spingendo’ nella testa dei giocatori quella sua mentalità di lottatore anche nelle situazioni più complesse e in salita. Commisso, Barone e Pradè sono pronti a ribadire il concetto che ha accompagnato la Fiorentina alla ripartenza post-Covid, ma è chiaro che non vogliono rivedere – già stasera contro la Lazio – quella squadra quasi balbettante che ha sofferto molto più del previsto contro un avversario in grave difficoltà come il Brescia.