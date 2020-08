Iachini riparte dalla difesa. Incertezza Milenkovic, Fiorentina vigile sul mercato

La difesa è stato il punto di forza della Fiorentina nella seconda parte della stagione. Ecco perché secondo La Repubblica Firenze, Iachini intende ripartire da questa solidità in vista della prossima stagione. Il tecnico marchigiano ha infatti chiesto alla società di non alterare il reparto, vista l’ottima affidabilità. Ma l’incertezza più grande riguarda Milenkovic, che è un giocatore indispensabile. Commisso vuole tenerlo, ma di fronte ad un’offerta clamorosa una riflessione potrebbe essere fatta. La Fiorentina dovrà quindi essere sempre vigile sul mercato, per non farsi mai trovare impreparata. Ecco perché un’occasione è sicuramente rappresentata da Thiago Silva. Il capitano del Paris Saint Germain prima dell’inizio della fase finale della Champions League aveva preso la decisione di lasciare Parigi e aveva aperto anche l’ipotesi Fiorentina. I contatti ci sono stati, poi è subentrato il calcio giocato. Dopo la finale è pronto a rivelare il proprio futuro e tante società sono in attesa, tra cui la Fiorentina. Oltre al fuoriclasse brasiliano, i viola si tutelano puntando forte anche su un giocatore dal curriculum e la carta d’identità sicuramente diverse, il giovane Andrea Cistana (LA SCHEDA DEL CENTRALE ITALIANO) del Brescia. Alla sua prima stagione in serie A ha impressionato un po’ tutti segnalandosi tra i migliori nel suo ruolo (Leggi le parole dell’agente). I viola lo seguono da tempo, e in caso di un addio di Milenkovic potrebbero tornare ad alzare il pressing.

