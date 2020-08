Ag. Cistana: “Piace alla Fiorentina. Con Commisso i viola sono un punto di arrivo”

Beppe Galli, noto procuratore calcistico, è stato intervistato in esclusiva da Radio Bruno per parlare di un obiettivo viola, Andrea Cistana:

Andrea è un giocatore che sa giocare a pallone, imposta bene da dietro. Nasce come centrale di una difesa a 3 anche se quest’anno al Brescia ha giocato a quattro e questo può essere stato un passaggio decisivo per la sua crescita. La sua prima stagione è stata positiva, non a caso è arrivata anche la chiamata della nazionale. Purtroppo è arrivato l’infortunio. E’ uno dei pochi giovani difensori centrali interessanti, perciò è ovvio che sia un giocatore papabile. Con i viola solo una chiacchierata, certo è un giocatore che piace e questo fa molto piacere, perchè con l’arrivo di Commisso, la Fiorentina è diventata una società di arrivo e non più di partenza. Permanenza a Brescia? Cellino sicuramente non lo svenderà. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta, resterà sicuramente nelle rondinelle.