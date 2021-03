Iachini: primo giorno di lavoro con tanti assenti

Il primo allenamento di Iachini nel suo Fiorentina-bis non è stato semplice da organizzare. Indisponibili perché in nazionale, Castrovilli, Vlahovic, Biraghi, Milenkovic e Amrabat, Kokorin a Roma a seguire il programma di recupero dall’infortunio (tornerà oggi a Firenze), Igor ancora out e Dragowski in modalità differenziata a causa del problema alla caviglia rimediato contro il Milan, ma sabato 3 aprile contro il Genoa dovrebbe esserci.

Iachini ha affrontato la prima seduta – scrive il Corriere dello Sport – come se fossero passate 24 ore dal precedente e non oltre quattro mesi e mezzo, all’indomani dello 0-0 contro il Parma. Poche parole dette al gruppo riunito in cerchio, così da non togliere spazio al lavoro da svolgere sul campo, composto da un mix di parte atletica, pallone sia per la tattica che per il palleggio puro e partitelle a tema.