Iachini, ora Parma diventa un esame decisivo. Da Sarri a D’Aversa: i possibili sostituti

Sabato sera la Fiorentina sarà di scena a Parma e in caso di risultato e prestazione negativi la situazione di Iachini potrebbe tornare a complicarsi. In caso di svolta tecnica, e considerando che sotto contratto c’è ancora Montella, i nomi sono quelli in gran parte già circolati e su tutti al momento ci sono ancora delle difficoltà. L’idea Sarri è stimolante, ma ancora non ci sono certezze sulla fine del suo rapporto contrattuale con la Juventus. I sussurri su Spalletti sono destinati a rimanere tali. Riprende quota la candidatura di Mazzarri. Molta attenzione anche a D’Aversa, anch’egli libero alla pari di Semplici. Infine Prandelli, la soluzione del cuore. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE: Dalle “tante occasioni” ai “nazionali”… Quelle parole di Iachini che scatenano la rabbia dei tifosi