Iachini: nessuna trasformazione, 3-5-2 il filo rosso

Nessuna trasformazione radicale. Il 3-5-2 – scrive La Nazione – sarà il “filo rosso” che unisce l’operato di Iachini e Prandelli . Le differenze semmai la faranno i protagonisti, ovvero i calciatori. Iachini rispetto al novembre scorso non avrà più a disposizione Lirola, Cutrone e Duncan. In difesa, con Igor indisponibile, potrebbe riprendere quota Barreca. L’ossatura della linea a tre non si discosterà di un millimetro da quella di Prandelli: Milenkovic, Pezzella e Quarta. Biraghi è candidato a riprendersi la corsia, mentre a destra potrebbe arrivare la promozione a titolare di Malcuit. In stand by le quotazioni di Caceres e Venuti. Difficile che la coppia d’attacco possa discostarsi dal tandem Ribery-Vlahovic. Koaume è di nuovo a disposizione, ma è difficile immaginarlo al posto di Vlahovic o del francese. L’altra alternativa risponde a Kokorin, ai box già da un paio di settimane. Ci sarà subito uno scontro diretto per Iachini: il sabato di Pasqua a “Marassi”, col Genoa.