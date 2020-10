Uno non ci sarà per squalifica (LEGGI), l’altro guiderà i suoi dalla panchina. Beppe Iachini e Andrea Mandorlini si vedranno prima, scrive La Nazione, perché sono stati compagni di squadra all’Ascoli, sotto la guida di Carletto Mazzone. Un Ascoli grintoso e tenace, nel quale i due hanno cementato un’ottima amicizia. Iachini addirittura deve a Mazzone l’esordio in Serie A. Nemici per 90 minuti, poi spazio agli amarcord. Nel nome di Carletto.