Giuseppe Iachini non sarà in panchina domani alle 17 per la partita di Coppa Italia contro il Padova. Perché? Come riferito dal Pentasport di Radio Bruno, l’allenatore viola deve scontare una squalifica per via dei due gialli presi contro Atalanta e Inter nell’edizione passata della competizione. Al suo posto ci sarà il vice Giuseppe Carillo.

