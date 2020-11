Iachini, la notte più lunga: Commisso pensa al cambio. E Prandelli è pronto a subentrare

Stasera c’è Parma-Fiorentina, ne parla così La Nazione: “Iachini sa bene di essere al bivio più importante da quando è arrivato a Firenze – anche se per lui ce ne sono già stati tanti di ’bivi’ – perché per la prima volta Commisso sta seriamente valutando la posizione del timoniere in panchina. E la sosta di campionato sarebbe un assist per una società che non ha certezze a proposito della funzionalità del proprio allenatore. C’è fra l’altro già pronta una soluzione che avrebbe due pregi indiscutibili: trovare una soluzione fino a giugno e ritrovare armonia con una parte consistente dei tifosi. E questa soluzione ha il nome di Cesare Prandelli, l’allenatore che ha vinto più partite nella storia della Fiorentina”.

