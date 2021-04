Iachini, in difesa non si toccano le certezze. Obiettivo: subire meno gol

Tra gli obiettivi del secondo mandato di Iachini, che sabato tornerà sulla panchina della Fiorentina, c’è quello di incassare il minor numero di reti possibile. E da dove ripartire se non dalla difesa? Una linea a tre, davanti a Dragowski, che nelle ultime gare aveva trovato solidità almeno nella certezza dei tre titolari: Milenkovic, Pezzella e Quarta. Dovrebbero essere ancora loro le prime scelte: al centro troviamo il capitano che, al netto di alcune prestazioni sotto tono, resta uno dei leader della squadra e giocatore imprescindibile.

Da una parte il serbo, un giocatore prezioso per la sua duttilità, e dall’altra il Chino: sotto la gestione Prandelli l’argentino ha trovato continuità mettendo in mostra le sue qualità. La Fiorentina, classifica alla mano, ha incassato 45 gol: peggio hanno fatto soltanto le sei squadre che le sono dietro in classifica. Uno stimolo in più per Iachini, si legge sull’edizione di oggi di Repubblica Firenze, che a partire dalla sfida contro il Genoa dovrà dare solidità alla propria squadra puntando sulle sue certezze.

