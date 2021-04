Viola a Genova, missione possibile. Trasferte e 10° posto posto non sono tabù

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo un approfondimento statistico sulle prospettive della Fiorentina da qui fino al termine della stagione in corso. Considerata la situazione attuale della squadra non è utopia pensare che la squadra di Iachini possa puntare all’ottavo posto (che significherebbe iniziare la prossima coppa Italia dagli ottavi) con la possibilità, comunque, di chiudere il torneo fra le prime dieci, considerato che lo scorso anno la Fiorentina stessa chiuse al nono posto a 49 punti, a sole due lunghezze dall’ottava posizione. Se da una parte è vero che la Fiorentina ha 2 punti in meno rispetto allo stesso turno dello scorso anno, dall’altra possiamo notare come le squadre che un anno fa occupavano l’ottavo posto dopo 28 turni avessero gli stessi punti che ha attualmente proprio il Sassuolo.

Cosa potrebbe cambiare, allora, rispetto allo scorso anno, in cui la squadra allenata da Iachini inanellò ben 18 punti nelle ultime 10 giornate? Guardando le statistiche ed il trend generale del torneo, ad esempio, è da apprezzare il fatto che la Fiorentina, fuori casa, potrebbe costruire l’eventuale rush finale. Non deve ingannare, infatti, il terzo peggior rendimento esterno della squadra viola, perché dobbiamo considerare che la Fiorentina ha già affrontato fuori casa tutte le “sette sorelle” che stanno dominando questa stagione. Inoltre, i pareggi nel girone d’andata contro Sassuolo e Verona, rispettivamente ottava e nona, potrebbero essere un ulteriore stimolo per provare a conseguire, nelle prossime trasferte, i successi esterni.