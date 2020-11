Iachini, il futuro è scritto. Questa sera con orgoglio e carattere per la 50° di Commisso

Questa sera Iachini, oltre ai tre punti, si gioca il suo futuro professionale. Anche se più passano le ore più lievita la sensazione che il suo futuro sia ormai già scritto. E questo sarà con ogni probabilità lontano dalla Fiorentina dove è pronto a tornare Cesare Prandelli. Questo quello che troviamo scritto su Tuttosport, oggi in edicola. Per il quotidiano è giusto che al tecnico ascolano, che ha fatto parte da giocatore della storia del club e del cuore dei tifosi, venga concessa un’altra chance questa sera. Dovrà tirare fuori tutto, orgoglio, carattere, voglia di riassaporare la vittoria nella gara numero 50 della gestione-Commisso. L’obiettivo è riscattare la figuraccia di Roma e respingere l’ondata di critiche che in alcuni casi sono state oltremodo eccessive.