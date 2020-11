Atto secondo, bis, minestra riscaldata. I tifosi della Fiorentina si sono già divisi sull’eventuale seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina viola. A Iachini potrebbe non bastare nemmeno la vittoria domani sera contro il Parma. Da un lato c’è chi non vede l’ora di rivedere il tecnico di Orzinuovi alla guida della squadra gigliata. Dall’altro c’è chi teme l’ennesimo buco nell’acqua. In effetti i cavalli di ritorno, almeno quelli più recenti, non hanno portato fortuna al club di viale Fanti. Non è un’opinione, ma cronaca. I fatti degli ultimi anni parlano chiaro.

Scheda 1 di 5