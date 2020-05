Iachini, futuro in bilico: con la ripartenza dovrà conquistarsi la Fiorentina sul campo

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il concetto espresso dal presidente in queste settimane di stop sul futuro di Beppe Iachini è il seguente: “Se la stagione non finisce, Iachini resta; se si ricomincia, vediamo come vanno le dodici partite che rimangono”. Nonostante quindi la sua permanenza in viola è ancora un rebus, Bielsa è il nome nuovo spuntato nelle scorse ore, Beppe può contare sul contratto in scadenza a giugno 2021 anche se che la scadenza spostata in avanti non è assolutamente una garanzia che lo può mettere al riparo da decisioni a lui sfavorevoli. Iachini sa che dovrà conquistarsi la Fiorentina, le frasi di Commisso non l’hanno smosso, sono state soltanto una riprova indiretta di quello che già conosceva. Il campo per adesso ha dato ragione all’allenatore marchigiano, la squadra adesso è al riparo da una scomoda posizione in classifica e può vantare una grande solidità. Il suo arrivo inoltre ha fatto emergere il valore di giocatori che fino al suo arrivo non erano riusciti ad esprimersi, Lirola su tutti. Le 12 gare ravvicinate, che restano da disputare (il 28 sarà decisa la data della ripresa), saranno il vero spartiacque per delineare il presente e il futuro della Fiorentina. Nel primo caso, l’obiettivo si chiama salvezza da mettere al sicuro in tempi brevi; nel secondo, è dimostrare di essere all’altezza di far parte di una Fiorentina che Commisso vuole ambiziosa e protagonista. Sarà un’altra volta il campo a decidere il futuro dell’allenatore tanto amato dalla piazza fiorentina.