Fiorentina: spunta la pazza idea Bielsa, ma Juric resta in pole

Pazza idea, ma la celebre canzone non c’entra niente. L’indiscrezione proviene dall’Argentina e a riportarla è il sito de L’Arena, noto quotidiano di Verona. Marcelo Bielsa potrebbe lasciare il Leeds in casa di mancata promozione dalla Championship alla Premier League. Il futuro del tecnico potrebbe essere in Italia, ma non in una big. Dall’Argentina scrivono che dietro ci sia l’Hellas Verona. Spunta pure la Fiorentina che, però, nella sua lista dei desideri ha messo proprio Ivan Juric in pole rispetto ad altri. Il giro di valzer pazzo dovrebbe essere proprio questo. Con Ivan che lascia Verona per andare a Firenze o a Londra, dove il West Ham resta candidato più che serio nella corsa all’allenatore croato.