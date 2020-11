Iachini, Commisso più convinto dell’esonero. E Prandelli è davanti a Montella

Il rapporto tra Cesare Prandelli, Firenze e la Fiorentina è sempre stato forte, e dopo l’apertura degli scorsi giorni nel clan viola l’idea di vedere l’ex allenatore di nuovo sulla panchina gigliata piace. Le parole di apertura dello stesso Prandelli verso un ritorno – scrive il Corriere Fiorentino – depongono a favore del tecnico di Orzinuovi, passato in pole position rispetto a Montella per il dopo-Iachini. Non solo, l’allenatore che ha guidato la Fiorentina dal 2005 al 2010 ha l’esperienza giusta, la capacità di gestire il gruppo sfruttando qualità dei singoli, gode della stima dei tifosi e soprattutto ha tanta volontà di riportare in alto la Fiorentina, anche solo per otto mesi. Le parti sono già al lavoro, perché anche una vittoria a Parma potrebbe non bastare a Iachini per fargli da scudo dall’esonero. E anche Commisso si sta convincendo di fare un passo indietro rispetto all’estate.

PRANDELLI IN SILENZIO, TRA OLIVI E VOGLIA DI CALCIO