Iachini come Prandelli. Amrabat-Biraghi in panchina, ma non per problemi fisici

Al ritorno sulla panchina viola, Beppe Iachini ha dato continuità agli ultimi undici che anche il dimissionario Cesare Prandelli aveva scelto. In particolare, scrive il Corriere Fiorentino, è curioso come il tecnico con il cappellino abbia deciso di lasciare (nuovamente) in panchina Cristiano Biraghi e Sofyan Amrabat. Come nelle ultime sfide infatti, anche stavolta il laterale mancino e l’ex Verona hanno iniziato il match dalla panchina, lasciando il posto da titolare a Venuti e Castrovilli.

Come sottolinea il quotidiano, se nelle passate settimane le loro assenze erano state giustificate con degli acciacchi, stavolta non può essere così poiché entrambi sono appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali (il marocchino ha anche giocato un match da titolare). Scelta tecnica? Probabile, visto che per entrambi il “gettone” presenza è arrivato a gara in corso.

