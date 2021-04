Iachini ci riprova. 15 mesi fa Atalanta ko al Franchi

Tuttosport ripercorre la grande vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta di ormai 15 mesi fa. Tanti, ma forse non troppi da aver fatto dimenticare a Beppe Iachini come si manda ko la Dea. Nel gennaio 2020 la squadra gigliata si impose 2-1 al Franchi eliminando la banda Gasperini dalla Coppa Italia con una delle più belle partite della gestione Iachini. Tre punti stasera invece servirebbero per avvicinare la barca al porto-salvezza, sperando che la squadra gigliata riesca a replicare la vittoria contro l’Atalanta dello scorso anno.

Nel 2021 solo quattro successi, ma Iachini può fare tris con l’Atalanta