Nel 2021 solo quattro successi, ma Iachini può fare tris con l’Atalanta

Sulle colonne de La Nazione troviamo la consueta analisi statistica verso la sfida con l’Atalanta, a cura del nostro Roberto Vinciguerra:

“Il 2021 della Fiorentina era cominciato sotto i migliori auspici col netto successo in trasferta contro la Juventus, il 22 dicembre. I risultati dei viola, nelle 16 gare ufficiali disputate nel 2021, sono stati deludenti. Come testimoniano le sole 4 vittorie, arrivate contro Cagliari, Crotone, Spezia e Benevento. La riscossa viola deve cominciare contro l’Atalanta che ha già conquistato ben 35 punti nel 2021, seconda solo all’Inter in questa graduatoria. I gigliati devono evitare l’umiliazione della seconda sconfitta consecutiva a Firenze contro gli orobici, impresa riuscita ai bergamaschi solo 60 anni fa. Paradossalmente, quasi a far da contraltare a queste statistiche negative, c’é da evidenziare come Iachini abbia la possibilità di centrare la terza affermazione casalinga consecutiva considerato che, nelle sue ultime 2 apparizioni al “Franchi” prima dell’esonero, la Fiorentina aveva vinto contro Udinese e Padova“.

Leggi anche – Il realismo non sia alibi: di Quarta e Amrabat i duelli chiave