Iachini costretto a cambiare i piani in corsa. Ballottaggio in attacco

Come riportato da Repubblica, la positività a sorpresa di Callejon ha stravolto i piani tattici di Beppe Iachini. Il tecnico gigliato era intenzionato a cambiare modulo, ma l’assenza dello spagnolo pesa come un macigno in tal senso. Senza di lui è quasi impossibile impostare un tridente offensivo, poichè la Fiorentina è una squadra povera di esterni alti. Stasera contro il Parma sarà ancora 3-5-2. In difesa da segnalare l’inserimento del brasiliano Igor causa assenze, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Pulgar dal primo minuto. Amrabat potrà quindi agire con più libertà. In attacco lotta a due per il posto accanto a Ribery. Secondo il quotidiano a spuntarla potrebbe essere Kouame, in leggero vantaggio su Vlahovic.

Galbiati: “Iachini non è tranquillo. Parma devastante negli spazi”