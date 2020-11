Galbiati: “Iachini non è tranquillo. Parma devastante negli spazi”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Roberto Galbiati ha parlato cos’ di Giuseppe Iachini e della partita di domani sera tra Parma e Fiorentina (parole riportate da parmalive.com):

Iachini è un allenatore esperto, ma certamente non è tranquillo al 100%. Credo però che la società aspetterà prima di vedere come andrà la gara con il Parma, altrimenti lo avrebbero già esonerato. Il 4-2-3-1 credo sarebbe un modulo troppo offensivo al momento, preferirei il 4-3-3. Il Parma? Si tratta di una squadra che diventa devastante se gli dai spazio. Ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno e mi aspetto una partita molto tattica. Hanno attaccanti molto abili in campo aperto, ma penso che chi farà gol per primo sarà avvantaggiato.