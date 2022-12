I voti alla squadra e l’8.5 a Italiano, è lui l’uomo in più per la Fiorentina

Il giornale "Repubblica" ha stilato il pagellone di fine anno viola. Il quotidiano si concentra su Vincenzo Italiano. Il voto per il mister viola è quello più alto di tutte le pagelle, 8.5. Ha rianimato la viola, ha dato un anima ha una squadra, ha dato gioco e idee. Italiano poi quest'anno ha compiuto un atto difficile, quello di cambiare se stesso e la sua idea di gioco, avendo ancora una volta ragione. Per quanto riguarda la squadra il quotidiano da un 7. Bene il ritorno in Europa ma pesa l'inizio barcollante di stagione. La difesa nel complesso è da 6. Con un 7 a Terracciano, e un 5 a Gollini. Milenkovic e Biraghi si prendono un 6.5, per il serbo conta anche il rinnovo di contratto. A centrocampo la stella è Amrabat che prende 7.5, per il resto tutti sufficienti tranne Maleh (5). Davanti invece si cala con i voti, partando dal 5 di Cabral, passando per il 5.5 di Jovic. Gli esterni invece prendono tutti 6 tranne Kouamè che svetta con un 7, la vera sorpresa viola