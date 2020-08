I viola non mollano Calafiori, protagonista ieri allo Stadium. Per il classe 2002 è sfida alla Juventus

Oltre a Fares (LEGGI), sulla corsia di sinistra, per il Corriere dello Sport, i viola non mollano la presa per il giovane talento giallorrosso, Riccardo Calafiori. Per arrivare all’esterno i viola dovranno battere l’interesse di due potenze quali Juventus e Paris Saint Germain. Daniele Pradè è da tempo sulle sue tracce, e non ha interesse a lasciarselo scappare. (LA SCHEDA COMPLETA DELL’ESTERNO). Ieri intanto allo Stadium, Calafiori, contro i bianconeri ha fatto il suo debutto da titolare sul palcoscenico del calcio che conta, con ottimi risultati. Il classe 2002 infatti si è procurato il rigore, realizzato da Perotti, ed è andato anche a segno. Rete annullata giustamente perché il pallone è uscito durante la traiettoria del calcio d’angolo.