Calafiori rifiuta il rinnovo con la Roma. Ora è corsa a tre, c’è anche la Fiorentina

Tra i giocatori in uscita nella Roma c’è anche Riccardo Calafiori (SCHEDA). Il terzino della Primavera ha rifiutato la proposta di rinnovo per via dell’ingaggio troppo basso. Su di lui, secondo calciomercato.com, ci sono Juventus, Psg e Fiorentina, l’unica ad aver presentato un’offerta ufficiale.