I Viola in Nazionale: tutti i giocatori pronti per il rientro in patria

Finalmente la sosta, momento ideale per la Fiorentina visto i numerosi impegni. Italiano potrà far rifiatare i suoi giocatori e recuperare chi ha avuto qualche problema in questi primi giorni di stagione. Non tutti però, rimarranno al centro sportivo viola. Ecco chi partirà con la propria Nazionale.

Come riportato dalla Nazione, la notizia della partenza di Nico Gonzalez non ha reso contenta la Fiorentina. L'argentino non doveva partire, ma l'infortunio di Dybala e le condizioni migliorate dell'esterno viola, hanno reso possibile la sua partenza. Continuando, Amrabat parte con il Marocco, anche se le sue condizioni sono da valutare. Jovic e Terzic andranno in Serbia senza Milenkovic, che rimarrà a Firenze per recuperare. Barak giocherà con la Repubblica Ceca, Zurkowksi con la Polonia e Kouamè con la Costa D'Avorio. Kayode, Favasuli ed Amatucci sono stati convocati dall’Italia Under 19. Krastev e Toci hanno raggiunto rispettivamente i ritiri di Bulgaria e Albania Under 21.