I vertici viola si spostano in New Jersey. Maxi summit prima del Benfica

Ancora qualche ora e tutte le anime viola si ritroveranno tra New York ed il New Jersey. Da Commisso a Joe Barone passando per Pradè e Antognoni. Giorni di fuoco – scrive La Gazzetta dello Sport – tra campo e mercato, perché prima del match di martedì con il Benfica ci sarà un maxi vertice per fare il punto delle trattative intavolate tra Firenze e Milano nelle ultime settimane.

Intanto l’operazione sfoltimento prosegue: nelle prossime ore toccherà a Vitor Hugo e Dabo, mentre in entrata il giocatore più vicino resta Lirola anche se rimane da colmare la differenza tra domanda e offerta.